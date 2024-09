Don Mei diventa un brand sulle magliette del Cristo Re

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pesaro, 5 settembre 2024 - Se ci furono tempi in cui i 'ragazzacci' delRe avrebbero voluto giocarci a palla, con la testa del don, oggi quei 'ragazzacci' fanno della testa del don un santino da piazzare. Quelle che celebrano i settant'anni della parrocchia. Roba da matti. Anche perché le notizie, oltre all'anniversario della veneranda chiesa spartiacque tra centro e mare, sono altre due: che quel prete è don Dario Mei, tra i fondatori della Victoria (poi Vuelle con la Libertas) e che un sacerdote èto un. Un sacerdote che era ben altro da un 'Che' o da un Bob Marley. Anzi. Era uno che la sapeva lunga e non la voleva affatto lunga. Così poco lunga che non si faceva tante paranoie ad aggiustare chi non rigava dritto.