Caos in Assemblea Capitolina la presidente chiede il Daspo per un consigliere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 settembre 2024 – Bagarre all’e laSvetlana Celli (Pd)ilper ilmunicipale Emanuele Licopodio, eletto con la Lega. Licopodio aveva raggiunto lo scranno di Celli per protestare, trattenuto a braccia dai vigili urbani. Lalo ha quindi espulso dall’Aula sospendendo la seduta. La versione di Celli “Questa mattina – ricostruisce Celli – stavo semplicemente applicando le regole previste, che tutti i consiglieri capitolini mi auguro conoscano bene quando un gruppo di amministratori del Municipio VI guidati dalNicola Franco ha tentato, con toni e modalità inopportune e per nulla democratiche, di bloccare la discussione per poter intervenire su un argomento non iscritto all’ordine del giorno. Una richiesta irrituale e che dunque non è stato possibile accogliere.