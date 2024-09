Bologna un fermo per uccisione 16enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 5 settembre 2024) 10.38 E' un ragazzo ancora minorenne la persona sospettata di avere accoltellato a morte un sedicenne nella serata di ieri in via Piave a. Lo ha reso noto la Questura precisando che la posizione del fermato è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Come spiega la Questura, ieri intorno alle 22,30, "si era innescata una lite fra alcuni ragazzi nell'ambito della quale uno di loro aveva estratto un coltello e colpito due giovani". Un ragazzo è morto, mentre un 17enne ha riportato feriti guaribili in 10 giorni.