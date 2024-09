Biogas c’è una richiesta | La comunità va tutelata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arriva in Municipio laper costruire una nuova centrale a biometano a Vigarano Mainarda, in via Catena, al confine con il comune di Ferrara. E’ stato inviato martedì scorso da Arpae, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Emilia-Romagna, all’ufficio protocollo comunale, l’invito a partecipare alla Conferenza dei servizi. E’ lo stesso sindaco Davide Bergamini a darne comunicazione: "Informiamo la cittadinanza dellaricevuta in questi giorni – dice - parteciperemo all’incontro per esaminare la domanda di realizzazione e valutarne le criticità". Da qui la novità che esiste, da parte di un’azienda privata, "Un domanda di insediamento di una centrale a biometano nella zona di vaia Catena".