A Soci torna la storica Mostra Scambio Casentinese

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arezzo, 5 settembre 2024 –l’’8 SETTEMBRE 2024 a, Bibbiena, laarrivata ormai alla 33esima edizione grazie alla passione dei volontari della Pro Loco di. Auto e moto d’epoca, raduno di Vespe, raduno di auto storiche, spettacoli e tanti espositori. Come da tradizione lasancisce la fine dell’estate. L’Assessora alle Asazioni Francesca Nassini: “La manifestazione è il frutto dei sacrifici e della passione di tanti volontari che da 33 anni, mettono in campo la propria passione facendola diventare una passione di tutta la comunità. La manifestazione nasce nei primi anni Novanta grazie alla passione di un gruppo di amici - oggi la Pro Loco di– desiderosi di portare novità nella vallata anche in termini di intrattenimento e scambi di cose e idee.