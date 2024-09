US Open 2024 Zverev | Non sono mai stato arrabbiato come adesso ho giocato malissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

Alexanderè uscito di scena in quattro set contro Taylor Fritz nei quarti di finale degli US, al termine di un match che lo vedeva favorito alla vigilia. Il tedesco però non è riuscito a mettere in campo la solita versione di sé stesso, e in conferenza stampa ha lasciato emergere tutto il suo malumore per la brutta partita. "Non ho fatto nulla per meritare la vittoria, è semplice. Hoda fondo campo. Non ricordo di aver colpito così debolmente col rovescio da quandodiventato professionista, non ho parole per descriverlo.non so cosa dire, non ho risposte. Non credo di essere maicosìlo", ha concluso laconicamente il prossimo numero 2 Atp.