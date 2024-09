Uno schianto devastante La Panda finisce contro il bus di linea alla fermata morto un 21enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nella serata di ieri, martedì 3 settembre 2024, intorno alle ore 20:00, un tragico incidente stradale si è verificato in contrada Zampitto a Basciano, in provincia di Teramo. Uno stra una Fiate un autobus della Tua, fermo, è costato la vita a un giovane di 21 anni, Gianluca Merlini, residente a Isola del Gran Sasso. Secondo le prime ricostruzioni, lacondotta da Merlini si è schiantata violentementeil posteriore del pullman, fermo per far scendere alcuni passeggeri. >> Bomba d’acqua sulla città, fulmine manda in frantumi una strada: stopcorrente,gamenti e danni L’impatto è stato talmente forte che non sono stati trovati segni di frenata sull’asfalto e l’auto è rimasta accartocciatail mezzo di trasporto pubblico.