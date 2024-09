Una cantera di titolari L’undici di partenza tra i più giovani in A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Simone Cioni Archiviata la primissima parte di stagione vediamo qualche dato sia collettivo che individuale che ha caratterizzato queste prime uscite dell’Empoli. A partite dalla giovane età del gruppo a disposizione di D’Aversa. Solo Parma e Juventus hanno sempre schierato un undici dipiù giovane di quello azzurro: tra i 23 e i 23,9 anni di media i ducali e tra i 24,1 e i 24,4 anni i bianconeri. Capitan Ismajli e compagni sono invece scesi in campo con tre formazioni che variano tra i 25,4 anni delpiù giovane e i 25,7 di quello più ‘anziano’. Età media che si abbassa a 25,2 anni se estendiamo il discorso all’intera rosa. In questo caso, seppur di poco, anche il Lecce si inserisce davanti al club azzurro con 25,1 anni di media. Un quarto posto ripetuto poi nella speciale graduatoria che considera i giocatori in rosa cresciuti nel proprio settorele.