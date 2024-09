Tennistavolo Federico Falco sconfitto in semifinale in singolare alle Paralimpiadi | medaglia di bronzo per l’azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con l’inizio delle semifinali si assegnano le prime medaglie nei tornei dideldi Parigi 2024, dato che non c’è la finale per il terzo posto e vengono assegnati due bronzi ai semifinalisti perdenti. In classe 1 maschile si ferma al penultimo atto, e sale dunque sul gradino più basso del podio,, numero 5 del tabellone, capace ieri di estromettere dal torneo la testa di serie numero 1, il sudcoreano Joo Young Dae, campione paralimpico e mondiale in carica, maquesta sera dal cubano Yunier Fernandez, numero 7 del seeding, con il punteggio di 2-3 (13-15, 6-11, 11-4, 12-10, 2-11) dopo un’ora ed un minuto di gioco.