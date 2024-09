Telefoni cellulari e cancro al cervello arriva il nuovo studio dell’Oms E ribalta tutte le convinzioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Se ne parla da molti anni, in modo anche contraddittorio e con opinioni diverse. La correlazione fra l’uso prolungato deie possibili patologie cancerogene alè da tempo al centro di un acceso dibattito fra glisi. Soprattutto dopo che le prime ricerche affermavano che ci potesse essere una correlazione, tanto che l’Agenzia per la ricerca sulaveva deciso di designare i campi a radiofrequenza deicome un “possibile” rischio per l’insorgenza di tumori. Iemettono radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza (onde radio) come tutti gli altri strumenti che utilizzano la tecnologia wireless – per esempio laptop e Tv. Quella sui possibili danni provocati dall’uso deini non era una certezza, dunque, ma un dubbio. Che ora sembra essere stato dissipato, ed è una buona notizia.