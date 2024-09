Rigivan Ganeshamoorthy e la simpatica provocazione ai francesi sul cibo | Qui proprio non so buoni a cucinà Imparate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Quando torno a casa faccio una riabilitazione colperché quinon ‘so. Mi dispiace, non è cattiveria:(ride ndr)”.è la star del momento: l’atleta paralimpico – vincitore della medaglia d’oro del lancio del disco con il record del mondo – sta riscuotendo un grande successo sui social. Non tanto per la gara allo Stade de France quanto per le sue interviste. Simpatico, auto ironico e con la battuta pronta: lo sfottò per ilfrancese ne è una prova.però, non si definisce una stella: “Forse è troppo dai, non sapevo manco che stavo su Wikipedia”. Accento romano e mai banale: cosìsta conquistando il pubblico. “Qui ‘n so boni a cucina, mi dispiace ‘n è cattiveria” RIGI PER FAVOREEEE AHAHAHAHAH #GiochiParalimpici pic.twitter.