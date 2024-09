Rai Uno al servizio di Sangiuliano | apertura del tg e uno speciale per assolversi Non sono ricattabile E Boccia | Iniziamo con le bugie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’del Tg1 prima, quindi un’appendice il coda al telegiornale delle 20 per auto. La Rai va in soccorso del ministro della Cultura, Gennaro, per provare a tirarlo fuori dalle sabbie mobili del caso. Travolto dalla vicenda della (non) consulente che sta finendo per mettere alla berlina il governo, sbugiardato punto su punto dalla contro-narrazione della stessa Mariarosariasulla propria pagina Instagram, il ministro si prende il picco di audience del telegiornale di viale Mazzini per sostenere tre cose. Uno: “Non”. Due: “Avevamo una relazione affettiva, i viaggi li pagavo io”, ha sostenuto mostrando dei fogli che dimostrerebbero le transazioni dal proprio conto. E ancora: “Meloni ha respinto le dimissioni che le ho presentato”.