OpenSport 2024 tutto pronto Conferme e tante novità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Edizione notturna con il Quizzone e la partecipazione di 22 associazioni, alcune delle quali provenienti da fuori Comune. Sono leprincipali dell’Open Sport, programmato per sabato 7 settembre negli spazi sotto le mura castellane, nel parco Moro e nell’omonimo parcheggio. I dettagli sono stati spiegati nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco, Sara D’Ambrosio, dell’assessore Valentina Bernardini e del consigliere Martina Mandroni, oltre ai rappresentanti di numerose associazioni sportive che saranno protagoniste. "La festa è cresciuta – ha commentato il primo cittadino – c’è l’entusiasmo giusto e necessario, investire nello sport non è semplice. Per le strutture servono i finanziamenti e spesso ci sono dei problemi, come li abbiamo avuti noi.