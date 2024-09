Musetti | il Comune di Carrara gli ha consegnato l’alta benemerenza civica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A un mese di distanza dalla straordinaria medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, questa mattina ildihaa Lorenzo. Tanti gli applausi in sala consiliare per il ritorno di uno dei figli più amati della città, premiato inper il prestigio con cui ha reso famoso il nome diattraverso le sue gesta in campo. Il classe 2002 è stato ricevuto dalla sindaca Serena Arrighi, dal presidente del consiglio comunale Cristiano Bottici, dalla giunta e dai consiglieri comunali. “È davvero un grande piacere per me portare simbolicamente il saluto die di tutti i carrarini a un atleta che ci ha fatto e ci fa emozionare come pochi – ha commentato la sindaca -.