Mondiali di beach tennis Anno record | 26 nazioni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In riviera sono iniziati i Campionatidi. Per il secondoconsecutivo Cesenatico ospita il grande evento organizzato dalla Federazione Internazionale di(Itf), in collaborazione con la Federazione Italianae Padel (Fitp), ed il contributo della regione Emilia-Romagna e del Comune. La notizia è che si tratta dell’dei, in quanto gli iscritti sono oltre 1.200 e lerappresentate ben 26, per un totale di 8mila presenze, che sono significative per lo sport, ma anche per il turismo. L‘ItfWorld Championship è la più importante competizione nel mondo dele attira sui 20 campi allestiti in piazza Andrea Costa i migliori specialisti del doppio maschile e femminile, oltre a tutte le categorie di atleti tra cui ragazze e ragazzi Under 18 e doppio misto.