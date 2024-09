Luca Severini dall’infortunio alla voglia d’incidere con Tortona

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una stagione non positiva, quella passata, perche nella prossima annata di Lega Basket A cercherà di migliorare sensibilmente le proprie prestazioni per aiutare Bertram Derthona. Durante una delle sue ultime interviste, il cestista dei piemontesi ha toccato diversi, e importanti, argomenti parlando del suo infortunio e delle sensazioni che ha avuto sulla costruzione del roster della nuova squadra. I bianconeri, come sempre, partiranno per centrare un posto nei playoff scudetto di fine annata: l’obiettivo èportata? Le dichiarazioni di: “La squadra? Le prime impressioni sono positive” (Credit foto – Derthona Basket)“I primi giorni dopo l’infortunio sono stati tosti. Non mi ero mai infortunato gravemente, dovevo operarmi· sicuramente non e? stato un momento facile anche se poi lo accetti perche? sono cose che possono capitare.