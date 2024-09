Fiorella Mannoia e Lazza al Music Party di Amadeus

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Inizia a prendere forma il cast di Suzuki, lo showale con cuidomenica 22 settembre esordirà nella prima serata del Nove, affiancato da Ilenia Pastorelli. Dopo aver annunciato Anna e Tananai, il conduttore conferma altri due artisti:, che domenica 8 settembre sarà su Rai 1 con Semplicemente, e. Dopo Anna e Tananai, altri due nomi pazzeschi: la grandee il grande. Altri due grandi nomi è l’annuncio chefa in un video pubblicato sui social appena scoccata la mezzanotte del 4 settembre, giorno del suo 62° compleanno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@onoio) Il cast definitivo sarà composto da quindici cantanti che al Suzukipresenteranno in anteprima i loro nuovi pezzi in uscita in autunno.