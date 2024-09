Cosa c’è nel nuovo tatuaggio d’amore di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La vita diè stata letteralmente stravolta negli ultimi mesi, prima per la questione legata ai pandori Balocco e poi con la separazione da Fedez, con cui era sposata dal 2018. Per questo l’imprenditrice digitale ha avuto bisogno di riprendere in mano la sua vita e di focalizzarsi sugli affetti, scegliendo di passare un’estate più low profile rispetto al passato, circondata dall’amore della famiglia e dei figli, Leone e Vittoria. E proprio ai suoi bambini è dedicato ilche, rientrata a Milano, ha deciso di fare, tre date incise con la tecnica della fine line sulla colonna vertebrale: la sua data di nascita, 07/05/1987, e poi quelle dei figli, 19/03/2018, 23/03/2021. Fonte: instagram @Un modo per rimarcare sempre più la distanza che la separa dall’ormai ex marito, e anche per sottolineare chi siano gli unici e veri amori.