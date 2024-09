Chi è Martina Vismara?

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è una popolare influencer e content creator italiana, conosciuta soprattutto per la sua attività su piattaforme come Instagram dove ha oltre 7 milioni di fans e OnlyFans dove sembra essere una delle principali creator italiane. Ecco alcune informazioni su di lei: Biografia e Carriera: Data di nascita:è nata il 19 novembre 2000. La sua età ad oggi è quindi di 24 anni. Luogo di nascita: È nata a Legnano, in provincia di Milano. Carriera:ha iniziato la sua carriera come influencer su Instagram, dove ha rapidamente guadagnato un ampio seguito grazie alle sue foto e ai suoi contenuti legati alla moda, al fitness e alla bellezza. Col tempo, ha ampliato la sua presenza online, diventando anche una star di OnlyFans, piattaforma su cui condivide contenuti esclusivi a pagamento.