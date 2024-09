C’è la festa dei carri a Spinetoli Il paese si tuffa nella tradizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Cresce l’attesa per ladeidell’uva a, la rievocazione storica con sfilata diallegorici che ogni anno richiama gente da ogni parte. La sfilata si terrà sabato, a partire dalle 20. Come da, sarà una serata all’insegna del folklore,, musica e balli popolari. Una sfilata diallegorici (dell’ Uva), allestiti per l’occasione da 8 gruppi, che raccontano la vita rurale dei primi ‘900 al tempo della vendemmia. Ladell’Uva diè una delle più antiche manizioni della provincia di Ascoli che nasce negli anni ‘20 del secolo scorso comedi ringraziamento per il raccolto dell’uva e, insieme alla tradizionale Sagra dello Stoccafisso, piatto tipico della vendemmia, giunta alla sua 48esima edizione, che si tramanda di anno in anno per rinnovare l’attaccamento alle radici rurali.