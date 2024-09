Botte ad agnelli e pecore i pm di Trento chiedono l’archiviazione | Eventi accidentali La Lav diffonde foto e video | Ci opporremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un anno fa le immagini di alcuni pastori che colpivano violentementeedfecero il giro del web. La procura diaveva aperto un’inchiesta per maltrattamento ai danni di animali, ma dopo aver effettuato gli accertamenti ha deciso di chiedere al gip, ritenendo che si sia trattato di “”. La notizia ha suscitato una dura presa di posizione della Lav. “Siamo indignati: è stata richiestadel procedimento penale nei confronti di chi ha preso a calci e ha lanciatoa cui invece avrebbe dovuto badare. In Trentino abbiamo filmato scene inaccettabili e le abbiamo consegnate alle autorità: come hanno potuto ignorarle?” ha dichiarato Simone Stefani, responsabile della sezione trentina dell’associazione animalista.