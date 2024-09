Bimba morta sull’altalena Ritaj non vedeva l’ora di tornare a scuola portate il suo zainetto in classe

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una tragedia che ha scosso profondamente quella di cui è rimasta vittima la piccolaLahamar, 6 anni,dopo essere caduta dall’altalena. Il dramma si è consumato in pochi istanti, lunedì sera intorno alle 21,15: alcuni bambini che spingono un’altalena, la bambina che si trova sopra che cade a terra e l’altalena che, tornando indietro, la colpisce alla testa, uccidendola. La bambina abitava con i genitori – originari del Marocco – a Credaro, non distante dal luogo della tragedia.attorno alle 23, dopo l’arrivo in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici del 118 e del nosocomio hanno tentato di tutto per salvarla. Ma l’emorragia cerebrale causata dalla botta alla testa si è rivelata fatale.