Berrettini passato ma non troppo | ce l’ha ancora con sé

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Matteo, ilè alle spalle, ma non del tutto: il dettaglio inequivocabile viaggia sui social. Sbagliava chi credeva che l’avrebbero lasciata in pace, nel momento in cui avesse rotto con Matteo. Per un po’ le hanno dato tregua, effettivamente, ma sono tornati ad attaccarla non appena ha ufficializzato la sua nuova relazione. Il suo nuovo lui non è uno sportivo, ma questo nonresa immune alle critiche che sapeva sarebbero presto arrivate. Matteoe Melissa Satta hanno rotto ormai da diversi mesi (LaPresse) – Ilveggente.itAnche la liaison con Carlo Gussalli Beretta, erede di una famosa fabbrica d’armi, è dunque finita sotto i riflettori. Il popolo dei social si chiede, stavolta, perché Melissa Satta non s’innamori mai di un uomo qualunque, ma solo di personaggi famosi con una certa stabilità.