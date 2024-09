Amici il big del programma lascerebbe per colpa della Celentano | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024) News tv. “”, il big delper– “2024” si prepara al back to school con una nuova edizione che prenderà il via dal 15 settembre su Canale 5 con una collocazione inedita nei palinsesti settimanali, ovvero la domenica pomeriggio. E riguardo al talent show condotto da Maria De Filippi circola in queste ore una notizia che ha lasciato di sasso i fan: un volto noto avrebbe deciso di abbandonare il. Di mezzo ci sarebbe la maestra Alessandra. ( dopo le foto) Leggi anche: “Devo chiedere il permesso?”.