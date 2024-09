Alessandro e Roberta di UeD hanno un accordo segreto con Verissimo? Di che si tratta

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Vicinanza eDi Padua stanno generando un certo clamore in questi giorni sul web. A scatenare i gossip è stata la loro partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia sfilando sul red carpet. In tale occasione, però, i duedato luogo anche ad una scenetta che ha subito generato un certo sgomento sul web.ha regalato auna scarpina rosa da neonato, cosa che ha subito spinto in tanti a credere che la donna sia incinta. Ma sarà davvero così? Pare che in realtà tutto sia frutto di un piano studiato ad hoc. Ecco la presunta strategia di, c’entrarecentemente annunciato la loro volontà di mettere su famiglia durante un’ospitata a Uomini e Donne.