US Open 2024 Swiatek | In campo sono concentrata sul gioco non penso alla vittoria di due anni fa

(Di martedì 3 settembre 2024) Igaha parlato in conferenza stampa dopo lain due set contro Liudmila Samva, che le ha permesso di strappare il pass per i quarti di finale degli US. “molto soddisfatto della mia prestazione – ha detto la polacca -. All’inizio giocavamo ciascuno con il proprio servizio, quindiorgogliosa di aver saputo aspettare il momento giusto per avere la mia occasione e strappare il servizio di Liudmila. Poi nel secondo set ho spinto ancora di più, sfruttando la maggior fiducia e il punteggio è stato la conseguenza“. La numero uno ha poi aggiunto: “Nel turno precedente ho avuto tante palle break, ma semplicemente non ho preso la decisione giusta per vincere il punto e quindi la partita. Quello che so è che se continuo a spingere, così da avere maggiori chance“.