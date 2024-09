The Apprentice | una campagna di crowdfunding per sostenere la distribuzione nelle sale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 3 settembre 2024) I produttori di The, il film su Donald Trump con star Sebastian Stan, hanno lanciato unasu Kickstarter. Il film Thesi è ritrovato senza l'appoggio di uno dei suoi principali finanziatori e i produttori hanno inoltre lanciato unadi. Il lungometraggio sull'ascesa al potere di Donald Trump era stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes ed è stato recentemente proposto anche a Telluride. I problemi con i finanziatori Thedebutterà nei cinema americani l'11 ottobre e,ultime ore, è stato annunciato che Kinematics ha stretto un accordo con Rich Spirit di James Shahi ed è entrato nel team che si occuperà del film. Kinematics, che era guidata in precedenza da