Sant’Anna rimane senza acqua | Siamo diventati cittadini di serie B

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) "Guardi, a me quello che mi dà fastidio è essere trattati un po’ come deidib, perché se voglio che mi portino l’con un’autobotte me la devo pagare 20 euro al metro cubo, mentre in città per quanto ne so quelli che la ricevono alla stessa maniera la pagano 10 volte di meno". Antonio Sorace abita adel Furlo e assieme alla compagna Andreina De Tomassi gestisce la Casa degli Artisti, una magnifica struttura dotata di un parco in cui gli artisti ospiti possono allestire le loro opere. Da 3 anni a questa parte, da quando cioè la siccità ha cominciato a colpire anche dalle nostre parti, i due sono alle prese col problema dell’