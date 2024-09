Roma l’elogio di De Rossi | Un fenomeno

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 3 settembre 2024) Daniele Dein un’intervista ha affrontato non solo il momento della: il tecnico ha anche elogiato un calciatore in particolare Daniele Deha iniziato non al meglio la sua seconda stagione alla, la prima fin dalle battute iniziali. Il tecnico giallorosso, dopo l’exploit degli ultimi mesi dell’annata 23/24, con la squadra arrivata ad un passo dalla qualificazione alla Champions League, fin qui non si è ripetuto. Una rosa in costruzione, l’assenza di molti elementi, il caso Dybala: fattori che hanno ovviamente inficiato sull’inizio di stagione dei gialloe dato alibi al tecnico. Due punti in tre gare sono un bottino misero ed anche lo 0-0 con la Juve non può certo rinfrancare. Ecco perché la sosta può arrivare al momento giusto per mettere a punto un po’ di situazioni in casa giallorossa.