Ma chi è Maria Rosaria Boccia che sta incasinando il ministro Sangiuliano

(Di martedì 3 settembre 2024) Nata a Pompei l’11 luglio del 1983,si è diplomata al Liceo Pascal della città e ha conseguito due lauree in Economia. La prima in Economia Aziendale presa all’Università Partenope di Napoli e la seconda in Economia e Management presa all’Università telematica Pegaso. Da sempre, vive a stretto contatto con il mondo della moda. La sua famiglia lavora nel settore. Sul suo profilo LinkedIn, infatti, la 41enne cita le attività “Intimo e Mare”, “Fashion Donna” e l’atelier per abiti da sposa “Couture”. Un’ampia esperienza che l’ha portata – secondo quanto riporta, invece, la sua bio su Instagram – ad ottenere il ruolo di Presidente della Milano Fashion Week. Oltre che quello di consulente di moda per alcuni eventi.