LIVE – Palio della Quercia Rovereto 2024 | atletica leggera in DIRETTA

(Di martedì 3 settembre 2024) Latestuale deldi: tutti gli aggiornamenti sugli azzurri in tempo reale. Al via una folta rappresentanza azzurra, guidata da Gianmarco Tamberi insieme a Stefano Sottile nel salto in alto. A seguire poi il bronzo europeo di Roma negli 800 metri Catalin Tecuceanu, Zane Weir e il rientrante Nick Ponzio nel lancio del peso, Lorenzo Patta nei 100 metri, Sintayehu Vissa e Ludovica Cavalli nei 3000 metri, Edoardo Scotti nei 400 e tanti altri. Tra i sei medagliati di Parigipresenti, il nome più importante è quello di Joe Kovacs, argento nel peso. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.30 di martedì 3 settembre allo Stadiocittadina trentina. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelle gare deldiaggiornata minuto per minuto.