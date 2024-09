Le esportazioni di gas russo in Europa sono in forte ripresa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 3 settembre 2024) Gazprom torna a fare affari. Ledi gasinin, non solo grazie alle vendite di Gnl (Gas naturale liquefatto), ma anche grazie ai flussi via gasdotto, saliti nel corso dell’estate ai massimi di quest’anno, scrive Il Sole 24 Ore. La società vicina al Cremlino ha triplicato il suo utile netto, arrivando a 11,3 miliardi di dollari. Un successo commerciale che sorprende, dopo oltre due anni e mezzo di guerra in Ucraina. Certo, le forniture di Gazprom all’crollate di circa due terzi rispetto ai livelli di prima della guerra, matutt’altro che azzerate. A luglio, mentre i Paesi europei riempivano gli stoccaggi, dalla Russiaarrivati via pipeline 2,52 miliardi di metri cubi di gas, secondo S&P Global Commodity Insights, l’11 per cento in più rispetto a luglio del 2023.