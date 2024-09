Il via alle grandi fiere Occhi puntati sulla Cina Termometro del mercato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Settembre è il mese degli eventi per la filiera delle pelle e della calzatura. Il clou, come noto, sarà Lineapelle a Milano. Ma da oggi al 5 settembre glisono, Paese estrategico per il settore. Di scemna è l’All China Leather Exhibition (nota anche come Shanghai Leather Fair) presso lo Shanghai New International Expo Centr. L’evento si rivolge ai settori della concia cinese (a monte) che si riforniscono di pelli grezze, pelli semilavorate, prodotti chimici per la pelle e macchinari per la lavorazione della pelle per produrre pelle finita da utilizzare nei settori nazionali delle calzature, della pelletteria e dei rivestimenti per auto. Anche le concerie internazionali esporranno in questa piattaforma della pelle per promuovere i loro prodotti agli importatori nazionali di calzature e pelletteria per auto.