Il sondaggio di Mentana tutto il centrodestra cresce Botto di FdI | sfondato il tetto del 30%

(Di martedì 3 settembre 2024)il, trainato da FdI, che è il partito chedi più in assoluto. Doccia fredda per il Pd, che invece è quello che perde di più. Anche ilSwg per il Tg La7 di Enricoconferma quanto già emerso dalle precedenti rilevazioni della ripresa dopo la pausa estiva: la maggioranza di governo, partito del premier in testa, continua a godere di ottima salute. Con buona pace delle polemiche, dei veleni e delle fake news che hanno caratterizzato le cronache politiche sotto il solleone. FdI al 30,3%, crescono anche Lega e Forza Italia. Il Pd perde quasi mezzo punto In particolare, FdIdello 0,5% rispetto al precedenteSwg di fine luglio: si tratta della crescita di gran lunga maggiore fra tutte le forze politiche.