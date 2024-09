Il ritorno degli Oasis farà tornare anche il loro stile super cool?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) I fratelli Gallagher hanno annunciato a sorpresa che glisi riuniranno per un tour nel 2025. La band di Mster, che si era sciolta 15 anni fa per incomprensioni inconciliabili, era diventata famosa nella prima metàanni 90 grazie all’album Definely Maybe. Con l’attesa della reunion, ci si può aspettareundelle tendenze rese famose dalla band negli anni 90. Un dato significativo arriva da Pinterest: le ricerche delle parole chiave estetica brit pop, parka, anorak, Liam e Noel Gallagher sono salite alle stelle. Gliinfatti sono stati simbolo del Britpop, hanno fusocasual, sportivo e vintage, in una miscela esplosiva fatta diness e nonchalance.