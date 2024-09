Geolier e Chiara Frattesi | dal web arriva un indizio sul flirt

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024), i riflettori continuano ad essere accesi sul rapper tra i protagonisti dell’anno musicale e non solo: l’artista di Scampia da qualche mese ha intrapreso una relazione con, influencer e sorella del calciatore dell’Inter, DavideStasera l’artista si esibirà sul palco dell’Arena Di Verona per il Power Hits Estate 2024, in onda su Sky e Tv8. Lo scorso giugno, durante il quale il rapper ha tenuto tre concerti sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, rilasciava un’intervista nel corso della quale annunciava la fine della storia con la fidanzata Valeria. Nelle settimane successive si accendevano i gossip sue la presunta nuova fiamma, Maria Esposito di Mare Fuori, notizia smentita dall’attrice e dal cantante.