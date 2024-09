Emergenza rifiuti Roma intervento straordinario di Ama al Fleming

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 settembre 2024)Nord, nella nottedegli operatori ecologici dell’AMA al quartiereStrade ridotte a discarica nella città di. Una realtà che almeno oggi stanno vivendo tutti i quartieri della Capitale d’Italia, senza eccezioni nemmeno per quelle aree cittadine più borghesi della Città Eterna. L’ultima vicenda arriva dal quartiere, dove questa notte Ama ha effettuato un: a seguito di molteplici segnalazioni dei residenti, gli operatori ecologici sono dovuti intervenire su un vasto deposito dinel quadrante Nord della Città Eterna.inghiottita dalla spazzatura: la situazione alLa vicenda ha portato gli operatori ecologici a operare lungo via Achille Loria, strada poco distante da Corso di Francia e via del Foro Italico.