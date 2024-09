Create cellule staminali del sangue aperta una strada per trattare in futuro bimbi malati di leucemia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Una vera e propria svolta nella creazione didelche assomiglino molto a quelle del corpo umano apre le porte a trattamenti personalizzati per bambini affetti dae disturbi da insufficienza del midollo osseo. Questo straordinario risultato è il frutto del lavoro di un team di ricerca guidato dal Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) in Australia che ne ha dato conto in uno studio pubblicato su Nature Biotechnology. Elizabeth Ng, professoressa associata del MCRI, ha affermato che il team ha fatto una scoperta importante nello sviluppo delledelumano, aprendo laall’utilizzo di questecoltivate in laboratorio nei trapianti didele di midollo osseo.