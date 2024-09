Cosa signica il termine Queer e com’è cambiato negli anni?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 3 settembre 2024)è una parola che deriva dal germanico quer (a sua volta derivante da torquere) che si significa diagonale, di traverso, obliquo. Essa viene utilizzata per indicare tutte e tutti coloro che non si identificano come eterosessuali. E (o) non sono cisgender. Fanno parte dell’universo, quindi, le persone la cui identità di genere non corrisponde al sesso biologico assegnato alla nascita. La storia della parolaè molto affascinante, perché all’inizio veniva considerata estremamente dispregiativa, quasi come fosse sinonimo di “checca”, che poi è la traduzione italiana del romanzo di William Burroughs. Più in generale si riferiva a tutto ciò che era eccentrico, strano. Un’espressione idiomatica inglese, da cui Anthony Burgess prese il titolo per il suo Arancia Meccanica, era “like a clockowork orange“, strano come un’arancia meccanica.