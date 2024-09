Classifica dei supermercati più convenienti | risparmi fino a 3 400 Euro annui

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Il caro prezzi, in questi ultimi anni, ha investito consumatori e famiglie come uno tsunami. Fare la spesa sta diventando un lusso. Un aiuto per tutti quelli che hanno bisogno (o che preferiscono)are viene da Altroconsumo. L’associazione si è recata in 65 città differenti e ha preso in considerazione 1.140 punti vendita tra, iper e discount. Secondo Altroconsumo, se si individuano i punti vendita piùilo annuale può arrivare – per una famiglia di 4 persone – a 3.400l’anno. Con differenze che possono derivare dl tipo di prodotti comprati (se di marca o da discount) e per zone geografiche. Al Nord, infatti, è possibileare più che al Centro-Sud. Analizzando 1,4 milioni di prezzi in 126 categorie di prodotto differenti, l’Associazione dei consumatori ha stilato classifiche di convenienza per varie categorie.