Chi sono i membri dell’equipaggio di Luna Rossa per l’America’s Cup e a cosa servono i ciclisti

(Di martedì 3 settembre 2024)sta regatando nella Louis Vuitton Cup con ottimi risultati nei Round Robin tra gli sfidanti dell'America's Cup, in attesa di cullare il sogno più grande: sfidare il defender attuale del trofeo, Team New Zealand. A bordo, 8 uomini per un equipaggio tra i più esperti, al comando dello skipper Max Sirena: due timonieri, due trimmer e ben quattro cyclers, i "pedalatori" fondamentali per garantire la parte aero dell'imbarcazione in acqua.