Che ve devo dì? L’atleta paralimpico Rigivan Ganeshamoorthy fa impazzire i social E risponde ai razzisti | Gli ignoranti sono loro

(Di martedì 3 settembre 2024) Medaglia d’oro e record mondiale nel lancio del disco F52.è il nuovo idolo di Casa Italia in queste Paralimpiadi. A Parigi, il 25enne ha ottenuto un risultato storico: “Non appena ho preso il cellulare non riuscivo a toccarlo perché scottava: quattrocento messaggi su Whatsapp, oltre mille richieste di amicizia su Instagram. Ho sentito tutti, anche amici stretti. Persone che non conoscevo mi hanno fatto i complimenti”. Nato a Roma da genitori dello Sri Lanka,– affetto dalla sindrome di Guillan-Barré – si è avvicinato a questa disciplina da poco tempo: tanto gli è bastato per riscrivere la storia. Le sue parole al termine della gara a Rai Sportdiventate virali: “Chedi’? Dedico la vittoria a mia madre, a Roma, ar decimo municipio. Se vedemo. Questo è per tutta la nazione italiana e per i disabili a casa“.