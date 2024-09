Caivano a scuola di astrofisica Per gioco e per scommessa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 3 settembre 2024) AGI - Osservare il sole e il cielo, parlare del pianeta Terra e della luna, laboratori diche avvicinano il ragazzi alle scienze e in particolare all'. Nell'ambito dell'iniziativa IlluminaCamp, circa 200 bambini, di età compresa tra i 9 e i 15 anni, hanno osservato il sole e il cielo diurno con telescopi professionali, e hanno parlato della comunicazione Terra-Spazio, entrando cosi' nel pieno della seconda "settimana spaziale" che vede affiancare Sport e Salute, società promototrice di IlluminaCamp, da Iliad e dall'associazione "Il cielo itinerante", fondata dall'Ersilia Vaudo.  La giornata di oggi è dedicata proprio alla valorizzazione delle due "Settimane Spaziali", immaginate come strumento per la lotta alle diseguaglianze educative.