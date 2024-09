Triathlon Veronica Yoko Plebani conquista la medaglia d’argento alle Paralimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024)scala una posizione rispetto a Tokyo 2020 e sale sul secondo gradino del podiodi Parigi 2024: l’azzurralanel PTS2 femminile del, mentre nel PTWC maschile è quinto Giovanni Achenza, con Giuseppe Romele squalificato, infine nel PTS2 maschile si classifica ottavo Gianluca Valori. Nel PTS2 femminile le atlete sul podio sono le stesse di Tokyo 2020, ma cambiano le posizioni: oro alla statunitense Haley Danz, prima in 1:14.31, davanti all’azzurra, seconda in 1:15:37, mentre la campionessa paralimpica uscente, l’altra statunitense Allysa Serly,ladi bronzo in 1:16.33.