Stupro di gruppo su una 23enne | prima ingannata poi trascinata e violentata in campagna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’ennesima bruttissima storia di violenza sessuale si è consumata a Massafra, in provincia di Taranto, dove unanella notte tra il 30 e il 31 agosto sarebbe statada tre uomini di 23, 27 e 34 anni. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno i tre uomini, originari di Palagiano, con una scusa avrebbero convinto la ragazza a salire sull’auto per poi portarla in unaisolata e violentarla. Le dinamiche delloLa ragazza ha raccontato che, verso le 2 di notte di sabato, stava rientrando a casa insieme ad una coppia di amici, un uomo e una donna. Durante il tragitto sarebbero stati avvicinati dall’auto sulla quale viaggiavano i tre indagati, i quali avrebbero offerto un passaggio al gruppetto. La proposta sarebbe stata accettata poiché il gruppetto conosceva uno dei tre ragazzi a bordo dell’auto.