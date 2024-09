Soumahoro come la Salis | Il carcere Beccaria va chiuso La sparata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Senti chi parla., il parlamentare diventato famoso per la moglie e suocera, che, a parere degli inquirenti, sarebbero state protagoniste di una vita a cinque stelle a discapito dei poveri migranti che dovevano difendere, scende in campo per dire che le carceri vanno chiuse. A parte la sacrosanta battaglia per i diritti sui detenuti, sul miglioramento di istituti penitenziari che, da anni e non da oggi, vessano in condizioni di precarietà , non passa inosservato il grido di allarme di Aboubakar per ildi Milano: «Va– scrive in una nota – perché non è un luogo umano di detenzione». Striglia, dunque, il governo Meloni: «Ha deciso in modo politicamente miope ed ideologico di affrontare il tema».