Settembre mese di propositi è spesso il periodo della ripresa delle attività e del cambio di stagione Ecco 5 outfit da copiare

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con la fine dell’estate arrivano puntuali anche gli spunti per iniziare lacon stile.cinquedi tendenza da. Giubbotto di jeans Il consiglio è quello di puntare su un modello classico indigo, leggermente oversize per adattarsi a tutti i look, di giorno e di sera. Leggi anche › Come vestirsi a2024? 5per un rientro di stile Stile college Come vestirsi preppy senza rischiare di passare per studentesse alle prime armi? Il segreto è mixare pezzi diversi, dal denim al sartoriale. Giacca di pelle e bermuda Un’idea di layering: giacca di pelle e bermuda. Un pezzo autunnale e uno ancora estivo. La combinazione poco vista da provare a2024. Azzurro e marrone La combo colore del: cielo e terra.