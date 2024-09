Rocky | Sylvester Stallone svela i dettagli della trama del prequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 2 settembre 2024)sta lavorando a undie ha anticipato alcuniha appena condiviso un nuovo aggiornamento sul progettodi, rivelando di essere attualmente al lavoro sulla sceneggiatura. In particolare,ha parlato deldel celebre franchise diin un'intervista al podcast Inspire Me. Al momento ha scritto solo poche pagine, ma ha accennato a diversi puntiche unpotrebbe naturalmente esplorare. Ciò significherebbe non solo approfondire la vita diBalboa prima degli eventi del primo, ma anche approfondire gli altri personaggi del film classico, come il Paulie di Burt Young e l'Adrian di Talia Shire.ha anche accennato