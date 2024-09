Rissa in stazione a Reggio Emilia due stranieri denunciati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Due tunisini e un africano di origine gambiana sono stati fermati l’altra sera tra via IV Novembre e piazzale Marconi, nella “solita” zona dellaferroviaria storica di, in quanto coinvolti in una. All’arrivo sul posto, polizia e carabinieri hanno visto persone straniere che si lanciavano contro oggetti vari. Inevitabile il fuggi fuggi generale. In tre, però, sono stati fermati. Grazie all'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza, è emerso che un 33enne gambiano, residente in città, aveva avuto un diverbio con due tunisini, di 28 e 23 anni, anch'essi domiciliati a. Durante la colluttazione, il 28enne tunisino ha estratto un cutter con l’intento di colpire la vittima al ventre. L’intervento di altriha evitato conseguenze peggiori, con il cutter finito a terra.