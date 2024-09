Quel fratellino e i suoi sogni distrutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lorenzo, di Paderno Dugnano, aveva più o meno la stessa età (12 anni) di Gianluca (11) di Novi Ligure. È la morte di questi bambini, la goccia di dolore che fa traboccare il vaso di rabbia e di sconcerto di fronte a vicende comela esplosa ieri nell’hinterland milanese. Un orrore che proprio per queste morti precoci ed efferate, ricorda la mattanza di Erika e Omar (febbraio 2001), che uccisero la madre di lei e il, Gianluca appunto, tentando di accoltellarlo poi di avvelenarlo, poi ancora di affogarlo, fino a finirlo a coltellate: 57! Un copione che ritorna a Paderno con un coltello da cucina e un ragazzino comunque tragico protagonista della strage. Intendiamoci: non bisogna soffermarsi in particolare sulla morte atroce di Lorenzo per dire che la sua vita valeva di più dila dei genitori, uccisi a loro volta in modo barbaro.